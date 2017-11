Guida in stato di ebrezza un problema per i giovani? A Torino le più multate sono le signore

TORINO - Solitamente le campagne di prevenzione si fanno per i giovani perché non prendano cattive abitudini, come quelle fatte per «ricordare» la pericolosità del guidare dopo aver bevuto troppo. E dai dati si registra un miglioramento. Gli stessi dati evidenziano però come, tra gli automobilisti fermati per i controlli, i più multati, nonché quelli col tasso alcolemico più alto, siano le donne con più di 50 anni. Le ultime tre di una lista con oltre 40 nomi sono state sanzionate nel fine settimana. Guidavano dopo aver bevuto più del consentito e, quando i carabinieri hanno fatto soffiare loro nell’etilometro, si è accesa la tanto temuta lucina rossa e, con il valore oltre lo 0.8, sono state anche denunciate per guida in stato di ebrezza.