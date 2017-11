Scende la prima neve della stagione, in città nei prossimi giorni previsti freddo e pioggia

SESTRIERE - Prima nevicata in provincia di Torino a Sestriere dove, nel fine settimana, sono caduti 15 centimetri di neve a partire da un’altitudine di 1.800 metri. Questa non è che la prima «imbiancata» della stagione perché nei prossimi giorni le temperature tenderanno a scendere ancora e, di conseguenza, anche lo zero termico si troverà a quote più basse.

ANCORA PIOGGIA - In città non si è vista la neve, è ancora troppo presto, però è iniziata a scendere la pioggia. Per il momento le precipitazioni sono state deboli, tanto che il blocco del traffico non è stato ancora revocato, e così continueranno nelle prossime ore. Secondo le previsioni infatti, oltre a un abbassamento delle temperature a Torino continuerà a piovere a singhiozzo. Sperando che questo abbassi anche l’inquinamento che da troppe settimane sta attanagliando i torinesi.

TEMPERATURE - Parlando di temperature, già a metà settimana la minima scende a 4 gradi centigradi, mentre la massima è poco sopra i 10 gradi. In Piemonte va peggio solo al vercellese, anche se le temperature sono molto simili a quelle del capoluogo.