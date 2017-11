Scopa e paletta per ripulire i giardini, i cittadini si rimboccano le maniche per Torino

TORINO - Armati di scopa e rastrelli, un gruppo di cittadini si è messo a lavoro per ripulire i giardini Ozieri. C'è chi spazza via le foglie secche, chi si occupa dei giochi dei bambini e chi tira a lucido le panchine deturpate da scritte vandaliche. Davvero un bell'esempio di senso civico. E' d'accordo anche la prima cittadina Chiara Appendino che si rivolge direttamente ai tanti uomini e donne che hanno preso parte a questo tour di pulizie: «Grazie a tutte e tutti coloro che hanno partecipato a questa bella iniziativa :)» scrive sul suo profilo Facebook la sindaca di Torino.

PULIRE - Tutto ha avuto inizio grazie a un tavolo di progettazione istituito da Torino Spazio Pubblico. Il «Pulitour» ha avuto inizio nella piazza di via Ozieri e si muoverà lungo tutta la città per permettere a chi lo vorrà di affiancare le guardie ambientali nella pulizia degli spazi pubblici. Il tavolo di progettazione civica si pone come punto di incontro tra Comune e cittadini per permettere ai secondi di contribuire attivamente a rendere migliore lo spazio condiviso attraverso micro interventi sul territorio che si abita. «Appena ho letto su Facebook questo annuncio ho deciso di partecipare per rendere la città più pulita» spiega una volontaria, «Vogliamo essere d'aiuto» dice un altro. Si chiude così, all'insegna dell'armonia, la prima tappa di un più ampio progetto di cura, amore e collaborazione tra cittadini.