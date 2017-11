Eventi a Torino, 6 cose da fare martedì 7 novembre

TORINO – Una città ricca di spettacoli quella di inizio settimana. Concerti, musical, rappresentazioni teatrali e molto altro vi attendono per allietare la vostra serata. Ecco quanche consiglio.

Il concerto

Ultima sera di live per i Kraftwerk con il loro show antologico «The Catalogue – 1 2 3 4 5 6 7 8»: un viaggio cronologico in 3D attraverso il percorso artistico dei pionieri tedeschi della musica elettronica, da Autobahn a Tour de France. Combinando suono e immagine, le performance presentano oltre quattro decenni di innovazione musicale e tecnologica e includono nuove improvvisazioni, proiezioni e animazioni 3D. A partire da Autobahn e in ordine cronologico, ogni serata rivisita integralmente due dei rivoluzionari album dei Kraftwerk accanto ad altri brani del loro repertorio.

Cinema

Al Cinema Massimo, «Lo schermo della Rivoluzione», rassegna dedicata all'utopia delle immagini della Rivoluzione. Ecco le proiezioni: alle 16 «La felicità», di A. Medvedkin (Urss 1934, 95’, didascalie originali sottotitoli italiani); alle 18 «La ragazza con la cappelliera», di B. Barnet (Urss 1927, 60’, didascalie originali sottotitoli italiani); alle 20:30 «La corazzata Potëmkin» di S.M. Ejzenštejn (Urss 1925, 68’, didascalie originali sottotitoli italiani). Il film è preceduto dai corti «La vendetta del cineoperatore» di W. Starewicz (1912, 5’) e «Steps» di Z. Rybczynski (1987, 26’).

Teatro

Dal 7 al 12 novembre al Teatro Erba va in scena «La locandiera», celebre pièce di Carlo Goldoni, diretta da Enrico Fasella. Con Miriam Mesturino e Luciano Caratto. Questo brillantissimo capolavoro goldoniano, andato in scena al teatro Sant’Angelo di Venezia il 26 dicembre 1752, narra l’avventura di Mirandolina, serva e padrona al tempo stesso di una locanda fiorentina. Mirandolina è un’ottima locandiera; oggi, la definiremmo una capace donna-manager. Intorno a lei personaggi spassosissimi: il Conte parvenu e spendaccione; il Marchese spocchioso visionario d’una antica ricchezza e d’una presente, inutile nobiltà; il Cavaliere misogino ma più di ogni altro ingenuo e Fabrizio, sinceramente innamorato.

Musical

A 40 anni dalla sua scomparsa, in anteprima assoluta per l’Italia, Elvis Presley rivive in scena fra canzoni immortali e una storia leggendaria. Appuntamento al Teatro Alfieri alle 20.45. Da quel 16 agosto 1977, quando il Re del rock’n’roll scomparve improvvisamente di scena, sono trascorsi 40 anni, durante i quali le leggende sulla vita, ma soprattutto sulla morte, di Elvis Presley non hanno fatto che aumentare e rafforzarsi per milioni di fan in tutto il mondo. Elvis the musical è una biografia in musica della sua storia umana e professionale, ripercorsa attraverso le sue canzoni immortali. Lo spettacolo svela i retroscena di una vita consacrata alla musica e sacrificata allo show-business, attraverso le persone che sono state vicine ad Elvis durante la sua ascesa e poi caduta: la madre, il padre, i ragazzi della sua band, la moglie Priscilla, l’ultima compagna e il suo agente (il colonnello Parker). La tragica scomparsa di Elvis, mai del tutto accettata e fonte di innumerevoli leggende metropolitane, ridusse in lacrime e disperazione milioni di persone in tutto il mondo, fan adoranti che lo amavano e continuano ad amarlo stregati da un carisma fatto di fascino, ribellione, dolcezza e sfrontatezza. Uno dei momenti scolpiti nella memoria comune è proprio quello del funerale a Memphis con oltre 150.000 presenti e vari milioni collegati in diretta tv. Da questo prende il via il racconto dell’ascesa del Re del Rock’n’Roll, dal momento in cui un Elvis ancora con i capelli biondo naturale e camionista per necessità si ferma in un estemporaneo studio di registrazione su una highway qualunque, per registrare un disco istantaneo, un cosiddetto demotape, da regalare alla madre per il compleanno imminente. Non fa in tempo a rivelare la sorpresa, che il suo incontenibile talento è già esploso, dando il via all’ascesa vertiginosa.

Danza

Per la rassegna «Torinodanza Festival 2017», presso la Lavanderia a Vapore (Corso Pastrengo, 51, Collegno) da martedì 7 novembre a mercoledì 8 novembre alle 20.45 In scena «Bach», ideazione e direzione María Muñoz, interprete Federica Porello. Per informazioni: www.torinodanzafestival.it.

Moda, poesia, arte

Dalle 10 ad Humana Second Hand Torino verrà allestita l'esposizione fotografica «Memo» di Mattia Giordano. Si tratta di fotografie scattate esclusivamente con uno smartphone. Così descritta dall'artista: «I use to play memo game with my photos. All my pics are taken with an iphone camera. I’m not a photographer». Dalle 18.45 reading poetico in collaborazione con «Medicamenta - lingua di donna e altre scritture», «Stagione donna - racconti d'autunno». Un incontro davvero particolare con Azam Bahrami, Valeria Bianchi Mian, Carlo Molinaro, Silvia Rosa. Tre poetesse e un poeta narrano storie e leggono versi che parlano del coraggio delle donne, del loro desiderio di migliorare, della loro voglia di crescere, dei cambiamenti che affrontano con resilienza. Parole che, durante l’evento, si trasformeranno in piccole opere d'arte artigianali, donate come omaggio ai presenti.