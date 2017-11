Salva due naufraghi dalla furia del mare, è medaglia d'oro per un agente di Torino

TORINO - Era il febbraio del 2013, quando l'agente Alessio Mastrogiacomo, incurante del pericolo si tuffò nel mare di Porto Columbu, nei pressi di Cagliari, in Sardegna, per salvare due naufraghi che con una imbarcazione da diporto, si erano incagliati sul molo di un porticciolo. Per quel salvataggio Mastrogiacomo, ora in servizio presso l'Ufficio di Gabinetto della Questura di Torino, è stata conferita la Medaglia d'Oro al Merito di Marina.



MEDAGLIA - «Animato da ammirevole coraggio e non curante dei rischi correlati all'intervento», si legge nelle motivazioni del riconoscimento, «Alessio Mastrogiacomo si tuffava in mare portando in salvo uno dei due naufraghi, caduto in mare e in evidente difficoltà». A consegnare la medaglia all'agente Mastrogiacomo è intervenuto il questore di Torino, Angelo Sanna.