Blocco auto a Torino, dopo la pioggia del week end la Giunta è pronta a revocare i divieti

TORINO - Sono bastati due giorni di pioggerellina per far sì che la qualità dell’aria migliorasse sensibilmente. Ancora una volta a dirlo sono i dati dell’Arpa che, se il dato di ieri è stato ufficializzato a 46 microgrammi per metro cubo, prevede che nei prossimi giorni la situazione rimarrà con valori al di sotto del limite consentito per la tutela della salute pubblica. Quindi il blocco auto, rimasto in vigore ancora oggi con il divieto di circolazione per i veicoli diesel con classe emissiva uguale o inferiore a Euro 4, da domani sarà prevedibilmente sospeso e tale rimarrà per almeno tutta la settimana.

BLOCCO DI OGGI - Contrariamente a quanto inizialmente previsto, nonostante i diversi giorni di sforamento, la Giunta ha deciso che avrebbero dovuto lasciare l’auto a casa solamente i possessori di veicoli diesel con classe emissiva uguale o inferiore a Euro 4. Ancora oggi pertanto in città ci sono i controlli della polizia municipale, anche se non sono state lontane le polemiche per i pochi conducenti fermati e le sanzioni ridotte al minimo. Oggi lo stop è valido dalle 08:00 alle 19:00 per i veicoli adibiti al trasporto di persone, mentre quelli adibiti al trasporto merci si fermeranno nei seguenti orari: 08:30-14:00 e 16:00-19:00.