«Babbo Natale cercasi», a Mondo Juve serve un Santa Clause per le feste

TORINO - Un originale offerta di lavoro arriva dallo Shopping Center Mondo Juve di Nichelino/Vinovo: dal 6 al 30 novembre sarà possibile candidarsi per diventare il nuovo Babbo Natale del prestigioso centro commerciale. Per iscriversi al casting e per ulteriori informazioni sarà sufficiente inviare una mail all’indirizzo babbonatale.mondojuve@kimbe.it o chiamare il numero 340 455 8599 (attivo dalle 9.00 alle 16.30 dal lunedì al venerdì). La selezione finale avverrà attraverso un casting «pubblico» domenica 3 dicembre 2017, a partire dalle ore 15:00.

BABBO NATALE - L’impegno previsto è di 10 giorni lavorativi (7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24 dicembre 2017) per un compenso previsto di 1.800 euro netti e ovviamente sarà necessario possedere le attitudini caratteriali e il physic du role idonei per vestire i panni di Babbo Natale, incluse ottime doti comunicative ed empatiche che tale ruolo richiede. Indispensabili saranno quindi la propensione alle relazioni sociali, conoscere e saper raccontare le favole, sorridere e dimostrare affetto ai bambini e alle loro famiglie.