Previsioni confermate, l’aria è migliorata e domani tornano a circolare i diesel Euro 4

TORINO - Così come avevamo previsto questa mattina, la Giunta comunale ha revocato il blocco del traffico previsto sino a oggi per le auto diesel con classe emissiva uguale o inferiore a Euro 4. «Merito» della pioggia degli ultimi giorni che ha permesso un costante miglioramento dell’aria fino ad avere valori ben al di sotto del limite consentito di 50 microgrammi per metro cubo. Per capirci, si è passati dai 118 microgrammi di venerdì 3 novembre ai 46 di ieri. Così la sindaca Chiara Appendino e l’assessore all’Ambiente Alberto Unia hanno deciso di revocare l’ordinanza.

BLOCCO LIMITATO - A dirla tutta in realtà non tutti possono circolare. Resta in vigore il blocco dei diesel con classe emissiva Euro 0, 1 e 2 e gli Euro 0 a benzina, gol e metano. Questi non possono circolare dalle ore 8 alle 19 se si tratta di veicoli adibiti al trasporto di persone, dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19 se sono adibiti al trasporto merci.