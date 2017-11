Degrado e merce falsa al mercato di corso Racconigi, sequestrati centinaia di capi

TORINO - Si torna a parlare del mercato di corso Racconigi (in prossimità di via Vigone) in seguito a un’operazione svolta dagli agenti del nucleo di polizia commerciale insieme ai colleghi della III Sezione Circoscrizionale San Paolo/Cenisia/Cit Turin/Pozzo Strada. Tra i banchi dello storico mercato della Circoscrizione III i poliziotti hanno scoperto centinaia di articoli contraffatti. La merce riportava i loghi di alcune notissime griffe di tendenza ma erano assolutamente falsi. Tutti i capi sono stati quindi ritirati dalle forze dell'ordine e posti sotto sequestro.

SUK - Non accenna a diminuire inoltre il problema dei commercianti abusivi: si posizionano generalmente in tarda mattinata nell’ultimo tratto del corso, in corrispondenza dell’incrocio con corso Vittorio Emanuele II e stendono a terra teli in cui espongono giocattoli, vestiti usati, posate, libri, scarpe e mercanzia di scarso valore e di dubbia provenienza. Per combattere l'illegalità dilagante che si aggira tra le bancarelle del mercato, la Circoscrizione III ha chiesto al Comune di Torino di impegnare in maniera urbanistica lo spazio non occupato dai banchi al fondo di corso Racconigi. Come? Disponendo dei parcheggi per persone con disabilità. Il tutto ovviamente accompagnato da una presenza costante dei vigili urbani.