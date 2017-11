Eventi a Torino, ecco cosa fare mercoledì 8 novembre

TORINO – Un mercoledì di musica, personaggi e cultura quello torinese. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti migliori.

Carmen Consoli in città

Carmen Consoli porta «Eco di Sirene» in Europa. Dopo il fortunatissimo tour italiano della scorsa primavera col quale si è esibita nei più prestigiosi teatri della penisola, Carmen Consoli torna con «Eco di sirene – European Tour». A Torino sarà al Teatro Colosseo dalle 21, in trio sul palco con un concerto suonato in punta di plettro insieme a Emilia Belfiore e Claudia della Gatta, rispettivamente violinista e violoncellista, Carmen imbraccia la sua chitarra acustica per proporre un progetto di grande intensità: tre musiciste, tre donne che declinano i significati del titolo dello spettacolo e come sirene simboleggiano la forza originaria della Madre Terra il cui canto affascina e seduce. Ma i testi della Consoli sono spesso taglienti, indagano il presente svelandone un volto spesso inconsueto; così il suo canto risuona allora come sirena d’allarme che rompe il silenzio, terribile e salvifica. Nel gennaio 2018 la Universal Music pubblicherà il live album di «Eco di Sirene» in tutta Europa.

Patty Pravo al Circolo dei lettori

Alle 18.30 al Circolo dei lettori si terrà la presentazione del libro «La cambio io la vita che...» di e con Patty Pravo edito da Einaudi con Pino Strabioli, attore e regista. La «ragazza del Piper» si confessa in un’autobiografia che illumina anche gli angoli più nascosti di un’esistenza unica: dall’infanzia tra i canali di Venezia ai viaggi a vela sui mari del mondo, dall’amore per gli uomini all’amore per la musica. Dal talento multiforme, ha collezionato decine di successi planetari e conquistato poeti come Ezra Pound, artisti come Lucio Fontana, musicisti come Mick Jagger e Jimi Hendrix. La sua storia, dai favolosi anni Sessanta a oggi, è autoritratto intimo e sincero che svela il misterioso rapporto tra Patty e Nicoletta, tra il personaggio e la donna.

Culture popolari

La XII edizione del festival delle Culture Popolari si svolgerà dall’8 al 12 novembre. Il Festival estende la propria tematica dalla cultura dell’oralità alle culture popolari nel loro insieme, riflettendo sulle immigrazioni e sulle emigrazioni, sull’accoglienza e sulle possibilità offerte dai nuovi flussi migratori. L’8 novembre all’Archivio di Stato si inaugura il Festival e viene presentato il progetto «Album di famiglie (s)confinanti». La giornata dell’11 novembre vede protagonista il progetto «Sabir», che ha coinvolto due richiedenti asilo, Sabir e Ali. Il 12 è interamente dedicato al professor Tullio de Mauroe alla sua eredità culturale: la mattina apertura e inaugurazione del Fondo, frutto di 60 anni di ricerche dell’insigne linguista, e presentazione del progetto «Dona la Voce»: una carta geografica virtuale grazie alla quale si potranno creare momenti di lettura e di registrazione di voci, che danno vita ad una sorta di biblioteca di dialetti viventi; nella stessa giornata, alle Ogr - Officine Grandi Riparazioni, viene poi proiettato il documentario «Futuro Anteriore» di Riccardo Piaggio, nel quale il professore illustra il proprio patrimonio bibliotecario; la giornata si conclude con un incontro su come nascono le parole con il poeta e cantautore Massimo Bubola. Per informazioni: 388 3275068 – 393 5766183, www.reteitalianaculturapopolare.org, info@reteitalianaculturapopolare.org.

Ernia al Mondadori Megastore

Ernia incontra i fan e firma le copie del nuovo album «Come uccidere un usignolo». Ernia, classe '93, è una delle penne più interessanti della nuova scena rap italiana. «Come Uccidere un Usignolo» è il suo primo lavoro, uscito precedentemente solo in digitale con un notevole riscontro di numeri e critica. Dal 3 novembre il progetto troverà il suo definitivo compimento con la pubblicazione di un secondo volume del progetto, dal titolo «67», contenente 8 tracce completamente inedite con diverse collaborazioni prestigiose.Disponibile per la prima volta in formato fisico con un doppio cd Ernia si presenta al grande pubblico. È a tutti gli effetti uno dei grandi assi del rap italiano del futuro.

Una notte al museo

Mercoledì 8 novembre il Museo del Risorgimento Italiano di Torino ospiterà l'attesissimo appuntamento «Una Notte al Museo», giunto alla sua seconda edizione. Tra le mura in cui venne proclamata la nascita del Regno d'Italia, saraanno allestiti l'aperitivo e il dj set a cura di Afronautica, duo musicale torinese, «Una Notte al Museo» prevede la visita guidata gratuita all'interno del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. Il tour è animato per l'occasione dalla musica degli allievi dell'Accademia di Musica di Pinerolo, una delle più importanti realtà accademiche italiane di perfezionamento musicale. Durante la serata, che chiuderà allo scoccare della mezzanotte, sarà inoltre possibile visitare la mostra temporanea «Cinzano: da Torino al Mondo», ospitata dal Museo del Risorgimento Italiano in occasione del 260mo anniversario del marchio per ricordarne e ripercorrerne la storia straordinaria. Per informazioni e prenotazioni: event.clubsilencio.it/museo-del-risorgimento, 0115621147.

Novembre al museo

«#Novembrealmuseo», gli ambienti e le collezioni, i personaggi e le storie… tanti percorsi diversi per conoscere da vicino lo straordinario patrimonio dei Musei Reali. Ogni settimana, un approfondimento legato al tema mensile scelto dal MiBACT, per novembre follia nell'arte. Le visite, della durata di 90 minuti circa, sono comprese nel costo del biglietto e non richiedono prenotazione. Mercoledì 8 novembre alle 17 a Palazzo Reale, Vittorio Amedeo II, il re inquieto Gracile, nervoso, forse anche squilibrato: così viene descritto Vittorio Amedeo II, primo Re di Sardegna, vincitore della battaglia di Torino contro i Francesi. Ma quanto c'è di vero nella leggenda? Per scoprirlo, ripercorriamo le vicende politiche e umane del sovrano, passeggiando tra arte e storia nelle sale di Palazzo Reale.