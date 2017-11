Maxi scazzottata in Barriera, un uomo in ospedale con la mandibola rotta

TORINO - I cinque protagonisti della rissa, tutti di origine rumena, si trovavano seduti a un tavolo del Black Coffee di via Genova 170. Si tratta, nello specifico, di tre uomini che, una volta arrivati al locale hanno raggiunto una coppia di amici già seduta all'interno. Per futili motivi ancora da accertare all'interno del gruppo è scoppiato un acceso litigio verbale che, ben presto, è scaturito in una vera e propria rissa, complice anche lo stato di ebbrezza di alcuni elementi del gruppo.

MANDIBOLA - Gli investigatori del Commissariato Barriera Nizza, raccolte le testimonianze di alcune persone presenti quella sera e visionati i filmati di una telecamera posta all’interno del bar, hanno rintracciato tutti i partecipanti alla rissa, le cui versioni erano molto differenti e in contrasto fra di loro. Stando a quanto emerso fin ora, uno degli uomini è stato preso di mira dal terzetto, che lo ha colpito al viso con calci e pugni tanto da fratturargli la mandibola, con prognosi superiore ai 90 giorni. L'uomo, dopo essere stato picchiato, è stato anche rapinato del suo cellulare. Pertanto, tutti e cinque i partecipanti sono stati denunciati per rissa e i tre aggressori anche per lesioni gravissime e rapina.