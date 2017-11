Il M5S festeggia 500 giorni di Appendino: «Una donna forte e preparata»

TORINO - «Sono passati circa 500 giorni da quando il Movimento 5 Stelle si è insediato alla guida di Torino. 500 giorni sotto l'amministrazione di una donna forte, preparata e determinata come Chiara Appendino», così il Movimento pentastellato omaggia la sindaca di Torino con un accorato elenco dei suoi successi durante questo primo anno e mezzo di mandato. All'indomani degli avvisi di garanzia notificati alla prima cittadina per i fatti di piazza San Carlo del tre giugno scorso si ricordano i «500 giorni in cui è stata messa finalmente in luce la disperata situazione finanziaria della Città, nascosta per anni dalla narrazione unica di un costante sviluppo fatto di feste e grandi eventi. 500 giorni in cui si è messo a punto un piano di rientro credibile, che possa mettere in sicurezza i conti della città salvaguardando le fasce deboli. 500 giorni in cui è stato salvato e rilanciato il Salone del Libro, con una delle edizione più partecipate e di successo degli ultimi anni. 500 giorni in cui si è dato il via a processi fondamentali per la città come la riorganizzazione della macchina comunale, la revisione del Piano Regolatore, la messa a punto di progetti di rigenerazione urbana a partire dalla manutenzione diffusa di strade e marciapiedi, l'avvio di una progettazione per il superamento dei campi rom e della delicata situazione delle ex palazzine olimpiche del MOI oggi occupate da più di 1000 persone senza casa, l'avvio di una politica per la mobilità sostenibile ed elettrica, la gestione condivisa dei beni comuni urbani tramite patti di collaborazione tra amministrazione e cittadini, e tanto altro».

POLEMICHE - Non mancano poi, paralleli ai successi, gli attacchi alle opposizioni «frustrate quanto menzoniere e spesso colpevoli della situazione che ci siamo trovati ad affrontare e incapace di concepire la diatriba politica al di fuori di sciacallaggi ed esposti giudiziari. 500 giorni di un'informazione servile al vecchio sistema di potere politico ed economico che a lungo ha governato la città». Il comunicato diramato questa mattina, martedì 7 novembre, chiude poi dano il pieno sostegno ad Appendino: «500 giorni che confermano la fiducia del Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle verso la Sindaca e la Giunta, ai quali non faremo mancare il nostro sostegno e il nostro entusiasmo nel voler rendere migliore la nostra Città».