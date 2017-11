«Al ladro, al ladro», inseguimento in piazza Castello dopo il furto di una bici

TORINO - «Al ladro, al ladro», le urla provenienti da piazza Castello hanno attirato l’attenzione non solo dei passanti, ma anche di alcuni agenti di polizia municipale che, individuato il ladro, lo hanno inseguito fino in via Francesco da Paola e lo hanno arrestato. E’ successo nel fine settimana - domenica per la precisione - in pieno centro a Torino dove un uomo di 36 anni italiano ha rubato una bicicletta, ma è stato colto in flagrante.

LE URLA - Il colpo gli sarebbe anche riuscito se solo non fosse stato scoperto. In due si sono messi all’inseguimento cercando di attirare l’attenzione delle forze dell’ordine e così è stato. Una pattuglia di motociclisti del Nucleo Mobile della polizia municipale è intervenuta e ha fermato in pochi minuti il ladro.

CONDANNATO - Fermato, l’uomo è stato accompagnato al comando di via Bologna per l’identificazione e poi in camera di sicurezza in un Commissariato di polizia di Stato. Giudicato con rito direttissimo è stato condannato a 2 mesi e 20 giorni e a 100 euro di multa, tramutati in libertà controllata per un periodo di 5 mesi e 11 giorni. La bicicletta invece è stata restituita alla legittima proprietaria.