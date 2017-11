Il Comune dedica una scuola per l’infanzia all’astronoma Margherita Hack

TORINO - Il capoluogo piemontese avrà una un istituto scolastico intitolato alla memoria dell’astronoma Margherita Hack. Lo ha deciso la Commissione Toponomastica che ha individuato la scuola municipale per l’infanzia di via Coppino 147 per ricordare la prima donna a dirigere in Italia un osservatorio astronomico, scienziata insignita di numerosi riconoscimenti scientifici e civili, tra cui quello di Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica Italiana, deceduta il 29 giugno del 2013.

STRADA DELLA CONTINASSA - La Giunta comunale ha anche approvato la nascita di Strada della Continassa. Sorgerà nei pressi dello Juventus Village, tra via Traves e corso Scirea, a ricordare la storica Cascina della Continassa. La strada non esisteva fino a poco tempo fa, poi la società bianconera ha riqualificato l’area ed è sorta.

MARESCIALLO LEONARDI - Con l’intitolazione del giardino compreso tra via Malta e via Millio, nella Circoscrizione 3, sarà ricordata la figura del maresciallo dei carabinieri, Oreste Leonardi, medaglia d’oro al valore civile, caduto il 16 marzo del 1978 durante l’attacco terroristico di via Fani a Roma. Leonardi comandava gli uomini che scortavano l’onorevole Aldo Moro, anch’essi trucidati in quell’attentato che vide il rapimento dello statista e la sua successiva uccisione.