Piazza Carducci pedonale? Sì, sotto Natale parte la sperimentazione 

TORINO - I due spiazzi ai lati di piazza Carducci ospitano, al momento, circa 50 posti auto ma lo scenario che si prospetta per il futuro è ben diverso. Panchine, aree gioco e spazi verdi al posto delle macchine parcheggiate, questo il progetto di coloro che vogliono una piazza nuova e ridisegnata a misura d'uomo. La sperimentazione muoverà a Dicembre i suoi primi passi con due giornate in cui, in piazza, si vedranno eventi e incontri senza macchine. E poi? Poi si vedrà, «L'idea è quella di rendere definitivamente pedonale l'intera zona» ha spiegato il vicepresidente della Circoscrizione VIII Massimiliano Miano «ma vogliamo farlo senza 'imporre' il cambiamento ai cittadini. Ci vorrà del tempo, ma intendiamo restituire la piazza a chi la vive quotidianamente e la sperimentazione gioca un ruolo fondamentale in questo processo».

PIAZZA - Non mancano però le polemiche, soprattutto da parte dei commercianti che leggono la pedonalizzazione della piazza essenzialmente come una privazione dei posti auto e nulla più. «In realtà», ha spiegato Miano, «i posti auto di piazza Carducci sono perennemente occupati dagli operatori delle Molinette e non, come si potrebbe pensare, da residenti e commercianti». Il parcheggio gratuito infatti fa gola ai tanti dipendenti dell'ospedale che lo prendono regolarmente d'assalto lasciando semi vuoti i due parcheggi GTT della zona, in via Pagliani e corso Dogliotti. Il progetto di pedonalizzazione della Circoscrizione VIII parte infatti proprio dai residenti che vogliono riappropriarsi di un'area che, in ultima analisi, non utilizzano neppure per parcheggiare. A questo si aggiunge che, «in seguito all'arrivo della metro 1, piazza Carducci era stata disegnata per essere pedonale, sfruttando la viabilità centrale di via Nizza» e tale deve tornare.

PEDONI - Lo scenario che si prospetta per il futuro vedrebbe quindi i dipendenti delle Molinette che utilizzano i parcheggi GTT e i residenti di piazza Carducci che si godono un'area verde 100% pedonale. «Non intendiamo chiudere la piazza brutalmente, sbarrando i varchi di accesso» ha spiegato Miano, «Il processo è ancora lungo ma immaginiamo un'area viva, vitale e condivisa che possa ospitare eventi sportivi, commerciali e tanto altro». I commercianti, al momento, storcono il naso ma il dialogo continuerà in seguito ai risultati della sperimentazione. Miano non ha dubbi che anche i più scettici verranno convinti: «Ovunque la città abbia pedonalizzato il commercio è rinvigorito: prendiamo ad esempio via Lagrange, via Monferrato o via Carlo Alberto».