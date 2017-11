Scontro tra due tram 13 in pieno centro, ci sono diversi passeggeri feriti

TORINO - Incidente tra due mezzi pubblici di Gtt nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13. Lo scontro è avvenuto in via Pietro Micca, all’angolo con via San Tommaso. Probabilmente uno dei due tram, entrambi della linea 13 ma diretti in direzione opposta, potrebbe essere leggermente deragliato impattando l’altro.

FERITI - Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia di Stato e della municipale per ricostruire la dinamica. Ci sono anche alcuni passeggeri rimasti feriti, ma non è stato ancora possibile accertarne il numero preciso. Nessun problema per la circolazione delle auto, non è stato necessario chiudere la via visto che l’incidente è avvenuto nella corsia dedicata al trasporto pubblico.

Incidente tra i due tram 13 (© )