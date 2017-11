Lele Mora ospite in Circoscrizione V con il patrocinio del Comune, scoppia la polemica 

TORINO - Un annuncio che ha fatto immediatamente scalpore: Lele Mora ospite in Circoscrizione V per la festa di Natale del 19 novembre. Il famosissimo agente dei Vip è stato invitato come guest star per presenziare a una sfilata organizzata da un commerciante della zona. Ma la notizia non è piaciuta ai più, tanto che il presidente dell'associazione di commercianti Andrea Ledda nelle ultime ore è stato costretto a fare marcia indietro. «I commercianti con dignità sono certo resteranno chiusi» scrive qualcuno, «E' un personaggio squallido» aggiungono altri, «Quando ho visto la locandina sono inorridita! Ma che brutta figura ci stiamo facendo! Meglio nessuno a un personaggio ambiguo e sicuramente non attrattivo» e così via, decine e decine di reazioni di questo genere si sono susseguite senza sosta fino a portare gli organizzatori e rinunciare alla presenza di Mora alla festa.

LELE MORA - «In qualità di presidente dell'associazione commercianti Borgo Vittoria Quadrilatero V» ha scritto Ledda sul suo profilo Facecook ,«visto il malcontento di alcuni residenti del borgo, per la presenza del sig. Lele Mora che sarebbe stato ospite della sfilata di moda organizzata da un commerciante ed associato del territorio, comunico che il programma della festa verrà cambiato. E quindi non sarà presente alla festa. A breve verrà pubblicata nuova comunicazione pubblicitaria, con il cambio del programma». Niente più Mora dunque, basterà questo a quietare le polemiche. Pare di no.

POLEMICA - Essendo l'evento patrocinato dalla Circoscrizione e dal Comune di Torino è apparso di cattivo gusto che tra gli ospiti figurasse un uomo con alle spalle una condanna per bancarotta fraudolenta, evasione fiscale e favoreggiamento della prostituzione. «Ciò che non è assolutamente accettabile è la concessione del patrocinio gratuito della Circoscrizione 5 a una iniziativa di questo genere, offensiva verso tutte le famiglie che solitamente partecipano alle feste di via domenicali» scrive il Movimento Stelle della Circoscrizione V in una nota diramata oggi, mercoledì 8 novembre. «Ricordiamo che il patrocinio, a termini di regolamento, viene concesso dal Presidente della Circoscrizione sentita la Giunta Circoscrizionale, a seguito di presentazione e visione della bozza del materiale pubblicitario. Il che vuol dire che il Presidente della Circoscrizione 5 sapeva della presenza di Lele Mora e ha dato il proprio consenso. Viene da pensare che lo stesso pensi, come chi ha invitato lo squallido personaggio in questione, che Lele Mora sia una buona attrattiva per il quartiere Borgo Vittoria e i suoi abitanti e che questo sia un buon modo di portare la cultura in periferia, altroché le «luci d’artista» molto criticate dallo stesso Presidente». Pertanto, conclude il consigliere della circoscrizione V Pasquale Frisina: «chiediamo che venga immediatamente revocato il patrocinio della Circoscrizione 5 e invitiamo il Comune di Torino a tutelare la propria immagine impedendo l'utilizzo improprio del simbolo della Città da parte di inaffidabili Presidenti di Circoscrizione con una apposita regolamentazione. Per ultimo, attendiamo le scuse pubbliche del Presidente della Circoscrizione a tutti gli abitanti di Borgo Vittoria per questa scelta squallida e infelice».