Su un’Ape senza patente né revisione, maxi multa per un commerciante di 48 anni

NICHELINO - Viaggiava su un’Ape Piaggio non revisionata e senza avere mai conseguito alcun tipo di patente di guida. Per sua sfortuna la polizia municipale lo ha fermato per un normale controllo stradale in via XXV Aprile e la verità è venuta a galla. L’automobilista, commerciante di 48 anni residente a Nichelino, è stato sanzionato con una multa di 5.000 euro e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.