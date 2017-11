Perde il controllo dell’auto, si ribalta e finisce in bilico tra due guard rail: è grave

TORINO - Un ragazzo di 25 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri in tangenziale Sud all’altezza dell’uscita per Stupinigi. Il giovane era a bordo della sua Lancia Ypsilon e viaggiava in direzione Nord quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi più volte e finendo la sua corsa sopra due guard rail, in bilico, dopo aver divelto un cartello stradale.

GRAVE - Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia stradale, che avranno il compito di ricostruire la dinamica, e un’ambulanza che ha trasportato il venticinquenne al pronto soccorso dell’ospedale Cto in gravi condizioni. Durante la carambola della sua auto, il giovane sarebbe anche stato sbalzato fuori dall’abitacolo.