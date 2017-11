Neonata ricoverata al Regina Margherita: non è la prima volta, sospetto di violenze

TORINO - Ha appena due mesi la piccola che nelle ultime settimane è stata ricoverata al Regina Margherita di Torino con segni di maltrattamenti. La prima volta in cui è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Infantile presentava un braccio rotto, la seconda invece due vertebre fratturate. La breve distanza tra i due ricoveri e le condizioni generali della piccola hanno messo in allarme i sanitari che hanno contattato le forze dell'ordine.

NEONATA - La bambina, all'arrivo in ospedale, presentava un trauma alla testa e aveva gli occhi iniettati di sangue, sintomi che hanno fatto scattare il sospetto che subisse dei maltrattamenti domestici. Al momento sono in corso accertamenti per capire se la neonata abbia o meno ricevuto violenze domestiche e, soprattutto, da parte di chi. Fino a ora è emerso che la piccola sia sotto la custodia dei genitori per la maggior parte del tempo e che, in alcune occasioni, venga affidata a una babysitter o a un vicino di casa della coppia.