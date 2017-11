Eventi a Torino, 8 cose da fare venerdì 10 novembre

TORINO – L'inizio del fine settimana torinese è più variegato che mai. Dal gusto, alla musica, al cinema, fino ad arrivare all'arte e alla cultura. Ecco qualche consiglio per non perdere il meglio.

Gusto e spettacolo

Nella sala San Giorgio al Borgo Medievale del Valentino, pasticceri e cioccolatieri di fama internazionale costruiranno dal vivo «Il castello di Dracula», 250 chilogrammi di cioccolato per una nuova iniziativa di solidarietà della onlus «La Band degli Orsi». Per informazioni: www.labanddegliorsi.it, 0114431701, www.borgomedievaletorino.it, borgomedievale@fondazionetorinomusei.it.

Concerti

All'Hiroshima Mon Amour il live dei «Train to Roots». Il 20 ottobre è uscito «Declaration N. 6», sesto e nuovo album del gruppo, una delle band reggae più rinomate della scena italiana, anticipato dal singolo «Move It», che in meno di 2 mesi ha raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube. Nati in Sardegna nel 2004, i «Train to Roots» hanno mantenuto nei loro 5 dischi un mix particolare di stili e lingue, in cui trovano spazio le varie sfumature della musica giamaicana e della black music con testi impegnati e divertenti in italiano, sardo e inglese. 11 tracce inedite arricchite dalla preziosa partecipazione di Bunna, leader e voce degli Africa Unite, storica reggae band italiana e di Eugenio Finardi, cantautore milanese pietra miliare della scena rock sperimentale e progressiva negli anni ‘70 che ha cantato, traducendoli in italiano, alcuni versi di una celebre canzone di protesta della tradizione sarda «Procurare e moderare». Dal roots di matrice britannica che contraddistingue le produzioni iniziali, i Train To Roots hanno incorporato alla loro musica numerosi elementi contemporanei in una crescita continua, nutrendo le loro solide radici con la forte passione per la musica senza limiti che li caratterizza. Per informazioni: www.hiroshimamonamour.org.

Musica live

Al Folk Club alle 21.30, una band-rivelazione in tour in Italia per promuovere il nuovo, splendido album «Heart Of The Cave». Dopo il successo nel 2015, torna in Italia «The Orphan Brigade», con un nuovissimo disco, concepito e realizzato completamente in Italia. Al pari del pluripremiato disco d’esordio, si tratta di un concept album, articolato in tredici brani incentrati sulla cittadina marchigiana di Osimo e sulle antiche grotte che si dipanano nel suo sottosuolo. Il progetto ha già suscitato l’attenzione della Rai (che ha realizzato diversi servizi sulla band) e la città di Osimo e la regione Marche l’hanno apprezzato al punto di inserirlo nella guida turistica regionale e darvi risalto nei tour delle celebri grotte. Gli «Orphan Brigade» sono la super band composta da tre affermati cantautori: l'irlandese di Belfast Ben Glover (pupillo di Mary Gauthier, aprì il suo concerto a Maison Musique nell’autunno 2014 incantando il pubblico) e gli americani Joshua Britt e Neilson Hubbard.

Dopo Paratissima

Con «Hit Parade», 30 tra i migliori artisti delle ultime due edizioni di Paratissima espongono al grande pubblico in uno spazio "istituzionale" al Mauto – Museo dell'automobile di Torino. Per informazioni: 011677666, www.museoauto.it, info@museoauto.it.

Cinema

Ritorna con l'edizione 2017 il «Divine Queer Film Festival» (DQFF) che si terrà dal 10 al 12 novembre. Tre giorni di proiezioni sui temi di identità di genere, migrazione e disabilità. Tutti e tre i temi trattati, ovviamente, in una prospettiva Queer. La location quest'anno sarà al Via Baltea - Laboratori di Barriera, (via Baltea, 3). sarà un festival cinematografico ricco di produzioni indipendenti a ingresso libero e gratuito. Divine, giunto ormai alla sua terza edizione, nasce dal desiderio di infrangere, attraverso il linguaggio cinematografico, stereotipi, pregiudizi, tabù e paure sulle persone transessuali/transgender, disabili e migranti. Raccontando in modo ironico e positivo le storie di chi, ogni giorno, non si arrende e continua a lottare in maniera costruttiva per apportare un cambiamento.

Documentari

Dal 10 al 12 novembre al Cinema Massimo la quarta edizione torinese di «Luci dalla Cina», il festival europeo del documentario cinese. In contemporanea con Roma, sette film in anteprima nazionale, proiettati in versione originale con sottotitoli in italiano. L’edizione di quest’anno sarà arricchita dalla presenza del regista Qin Xiaoyu che presenterà al pubblico il suo film «The Verse of Us». Per informazioni: info@finestresulcortile.it.

Mercati

Il mercato di Piazza Foroni è luogo di scambio per tradizione e cuore pulsante di un quartiere in trasformazione, protagonista ancora oggi dei flussi migratori più recenti. La comunità che vive questi luoghi racconta la storia di una città che nel corso del tempo è cambiata, dimostrandone ancora una volta la forza e la passione. Per informazioni: www.mercatopiazzaforoni.it, piazzaforoni@gmail.com.

Natura

«Biodiversità dei vertebrati in allarme rosso». Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino propone un originale allestimento sul tema delle estinzioni, con particolare riferimento ai vertebrati contemporanei. L'evento costituisce l'occasione per presentare alcuni fra gli eccezionali reperti zoologici e paleontologici riferibili alle collezioni storiche, nonché esemplari derivanti da attività di ricerca in alcuni degli hot-spot della biodiversità mondiale. In esposizione esemplari di specie elencate nella Lista Rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura Uicn e nelle Appendici della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione Cites. Il percorso è accompagnato da installazioni multimediali e video.