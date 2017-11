E' sempre il Cavour il miglior liceo classico di Torino, novità dagli scientifici

TORINO - Al via gli open day per decidere in quale istituto superiore andranno i giovanissimi torinesi che finiscono a giugno la scuola media. Come di consueto la Fondazione Agnelli, per aiutare alunni e genitori nella scelta, propone on line la classifica delle scuole superiori cittadine. Tra i licei classici di Torino la situazione rimane stabile rispetto all'anno scorso: in testa troviamo ancora il prestigioso liceo Cavour, seguono Alfieri, Gioberti, D’Azeglio, Valsalice, Juvarra e Sociale (che perde una posizione rispetto al 2016).



SCIENTIFICO - Un po' più movimentata la situazione dei licei scientifici. Il primo posto quest'anno se lo aggiudica il Galileo Ferraris, soffiando il primato all'istituto Umberto I, che figura in quarta posizione. Al secondo gradino del podio compare il Valsalice e al terzo il Cattaneo. Bene anche il Galfer di corso Montevecchio, dove il 3% degli studenti diplomati fa domanda per università estere. Un numero rilevante al punto che da quest'anno verrà data la possibilità di sostenere l'esame Cambridge direttamente all'interno della scuola. La new entry finale per quanto riguarda il mondo dei licei scientifici è rappresentata dal Majorana di Moncalieri.