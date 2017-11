Flash Mob di Natale: i torinesi fanno l'albero insieme

TORINO - L'appuntamento è per sabato 2 dicembre alle ore 14 per addobbare l'albero di Natale in compagnia. Dove? Ovunque. Ci spieghiamo meglio, i cittadini sono invitati dal Comune di Torino a scrivere all'indirizzo: progettazionecivica.to@comune.torino.it indicando il luogo (giardino, piazza, portico, scuola...) in cui vorranno organizzare il flash mob e per avere informazioni dettagliate. Verrà richiesto loro di presentarsi con delle asticelle di legno (come quelle delle cassette della frutta) di misura tra i 30 e i 60 cm con spago chiodini e tante palline di recupero di modo da creare un albero di Natale davvero unico.

NATALE - A organizzare questo bel momento di festa condivisa è l'assessorato all'Ambiente della Città di Torino, in collaborazione con il Tavolo di Progettazione Civica. Indicando il luogo del proprio flash mob sarà possibile alla Città, grazie ai VolontarixTorino, "indirizzare" Babbo Natale che si presenterà per aiutare a costruire gli alberi e per ricevere tutte le letterine dei bambini. Alla fine le creazioni verranno fotografate e pubblicate sui social con l'hashtag #addobaTo2017.