Incidente letale sulla provinciale: 13enne perde la vita al San Giovanni Bosco

TORINO - Si è spenta questa notte, giovedì 9 novembre, Beatrice Montrucchio, ragazzina di 13 anni di Gassino rimasta coinvolta in un grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri. Nello scontro, avvenuto sulla strada provinciale Bossolino, tra Gassino e Rivalba, sono rimaste ferite altre quattro persone, fortunatamente non in modo grave. La giovane invece è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove è deceduta dopo un lungo e disperato intervento chirurgico.

INCIDENTE - Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che la giovane fosse seduta sul sedile anteriore della macchina guidata dalla madre e che, al momento dello schianto abbia subito un duro colpo. In macchina con lei anche il padre e un amico di famiglia. Sul caso indagano i carabinieri di Castiglione che hanno effettuato i rilievi sul posto e hanno raccolto alcune testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.