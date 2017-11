Paura in via San Donato: fiamme al 4° piano, evacuato un condominio

TORINO - Le fiamme sono divampate dal quarto piano di un palazzo in via Tenivelli 24, nel quartiere San Donato. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco e un'autoscala e l'incendio è stato domato in poco tempo. In totale circa venti persone sono state evacuate in via precauzionale durante le operazioni dei vigili che si sono adoperati per valutare l'agibilità degli altri appartamenti all'interno del palazzo. Stando alle prime ipotesi è possibile che si sia trattato del cortocircuito di una lavatrice, ma i pompieri sono ancora a lavoro per chiarire le dinamiche dell'incidente.