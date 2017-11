Guida senza patente con l’auto priva di assicurazione e revisione: incidente alle 8 di mattina

NICHELINO - Gravissimo episodio questa mattina, intorno alle 8, in via IV Novembre a Nichelino. All’angolo con via Giusti si è verificato un incidente stradale tra una Toyota Aygo e uno scooter Honda. Sul posto sono intervenuti sia la polizia municipale locale per svolgere i dovuti accertamenti, sia la Croce Rossa che ha trasportato il motociclista all’ospedale Cto. Le sue condizioni non sono parse gravi. Quanto all’automobilista invece, una volta che gli agenti lo hanno identificato in un artigiano di 42 anni residente a Torino, è stato accertato che non ha mai conseguito la patente di guida e che il veicolo non solo è privo di revisione, ma manca anche di assicurazione. Ma non solo: la Toyota era già stato oggetto di sequestro della polizia municipale di Torino nel 2016 ed è risultato quindi gravato da provvedimento di confisca e non consegnato al Demanio.

MAXI MULTA - Per tutte queste ragioni la polizia municipale di Nichelino ha sanzionato l’artigiano quarantaduenne con numerosi verbali per un ammontare complessivo di 6mila euro. L’uomo è stato anche denunciato alla Procura della repubblica di Torino per sottrazione di bene sequestrato e violazione degli obblighi di custodia.