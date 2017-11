Investita da un macchina mentre attraversa la strada: donna grave al CTO

TORINO - Stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa al supermercato, pioveva forte, quando una Fiat Seicento l'ha travolta sbalzandola a terra. L'auto era guidata da un giovane che procedeva in direzione Torino che, in seguito all'incidente, si è fermato per soccorrere la donna. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia locale e gli operatori del 118, che hanno trasportato la vittima al pronto soccorso dell'ospedale CTO.

CTO - L'incidente è avvenuto intorno all'ora di pranzo di giovedì 9 novembre, lungo strada Carignano a La Loggia. La donna, un'italiana di 42 anni ha raggiunto in breve tempo il CTO in gravi condizioni: stando a quanto emerso fin ora, la paziente presentava un grave trauma cranico e fratture al bacino e alla spalla destra. Al momento è in coma farmacologico e intubata. Per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono attualmente a lavoro gli Agenti della Squadra Infortunistica.

INCIDENTI - Una settimana nera per il bollettino degli incidenti a Torino e cintura. «Incidente stradale a Gassino: morta una 13enne. Incidente stradale a Stupinigi: morto un 25enne. Ogni maledetto giorno è un bollettino di guerra» ha commentato sul suo profilo Facebook il consigliere comunale Damiano Carretto (M5S).