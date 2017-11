Scandalo Filadelfia: il nuovissimo stadio del Toro è inagibile

TORINO - Inesorabile il verdetto dell'ultimo sopralluogo della Commissione di Vigilanza del Comune di Torino: il nuovissimo Stadio Filadelfia, inaugurato la scorso maggio dopo una sorprendente opera di ristrutturazione, è stato dichiarato inagibile agli spettatori. Dai controlli infatti sono emerse diverse criticità legate alla sicurezza delle tribune, all'impianto elettrico e al parcheggio sotterraneo. Atteso per mercoledì 14 novembre un nuovo sopralluogo per decidere le sorti dello storico stadio granata.

FILADELFIA - Il Filadelfia resta interdetto al pubblico fino a quando i problemi non verranno risolti. I tifosi granata si vedono così costretti, per il momento, a rinunciare a seguire gli allenamenti della loro squadra del cuore fino a nuovo ordine. I giocatori della prima squadra e della Primavera Torino invece potranno continuare ad allenarsi all'interno dello Stadio ma senza il supporto dei tifosi. Una punizione che deriva dal fatto che le criticità sono note da mesi e non sono ancora state risolte. I tecnici rassicurano che il tutto si potrebbe sistemare nel giro di una settimana ma per sicurezza si è preferito vietare l'ingresso ai tifosi.