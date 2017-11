Incidente violentissimo tra un camper e un tir alle porte di Torino: 2 feriti gravi

TORINO - Continua la lista degli incidenti gravi verificatisi a Torino e cintura negli ultimi giorni. L'ultimo questa mattina, venerdì 10 novembre, poco prima di mezzogiorno. Coinvolti nello scontro un camper e un tir carico di frutta e verdura che procedevano sulla strada provinciale 1 della Mandria, a Venaria Reale. Ad avere la peggio nel sinistro è stato il camper che, disintegrato nell'impatto, ha terminato la sua corsa contro il muro della Mandria.

FERITI - All'interno del camper viaggiavano due persone, un uomo e una donna, entrambi rimasti intrappolati all'interno delle lamiere del mezzo. Per estratte i due sono intervenuti i vigili del fuoco, dopodichè gli operatori del 118 li hanno trasportati d'urgenza al Pronto Soccorso. L'uomo ha raggiunto in elisoccorso il CTO, la donna invece è stata ricoverata presso il Maria Vittoria. Risulta illeso il conducente del tir. Sul posto gli agenti della polizia municipale di Venaria e i carabinieri sono a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il traffico al momento rimane chiuso sulla Direttissima.