Crolla un pezzo di ponte Ramello, operai a lavoro in corso Svizzera

TORINO - Dopo mesi in cui i residenti sollecitano il controllo dello stato di manutenzione del ponte di via Ramello, pesantemente danneggiato durante l'ultima piena, questa mattina il crollo. «Quella zona è dimenticata da tempo» afferma la Presidente del comitato spontaneo TorinoinMovimento «Noi, come comitato, chiediamo che venga fatta manutenzione. Completamente assente dal centro alla periferia».

CROLLO - A distanza di poche ore dal crollo, gli operai si sono messi a lavoro per rispristinare il lastrone crollato del ponte. Ironizza il presidente di Circoscrizione IV Claudio Cerrato che scrive sul suo profilo Facebook a corredo delle fotografie del crollo: «Forse c'è bisogno di qualche risorsa in più per la manutenzione».