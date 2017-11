Falciato in tangenziale, 23enne è in gravi condizioni al CTO

TORINO - E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale CTO, il ventitrenne di origine rumena coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla tangenziale Sud di Torino, allo svincolo di Stupinigi. Il ragazzo, nella notte, ha subito un intervento d'urgenza per le ferite causategli dall'auto che lo ha travolto mentre si trovava sulla corsia d'emergenza in seguito di un piccolo incidente precedente. Coinvolta nel secondo scontro anche la polizia municipale che lo stava soccorrendo.



FALCIATO - Il giovane, residente a None, aveva perso il controllo della sua auto, una Ford Ka, e si era bloccato sulla corsia d'emergenza probabilmente dopo avere urtato il guardrail. Soccorso dalla polizia e dai mezzi Ativa, stava attendendo di firmare gli atti, quando è stato travolto da una Volkswagen Polo guidata da una ventenne romena residente a Vinovo. La ragazza ha urtato l'auto della Polizia e ha investito il giovane, trasportato d'urgenza in ospedale. Gli agenti della polizia stradale sono a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.