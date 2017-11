Motociclista travolto in corso Duca degli Abruzzi, ragazzo ricoverato al CTO

TORINO - Un motociclista è stato trasportato al CTO con codice giallo questa mattina, 11 novembre, intorno alle 10.30 in seguito a un incidente avvenuto in corso Duca degli Abruzzi, angolo corso Stati Uniti. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, un anziano signore di ottantaquattro anni, alla guida di una Ford Focus, avrebbe effettuato una pericolosa inversione a U nell'intenzione di fare benzina al distributore di corso Duca degli Abruzzi. Nello stesso momento, dal senso di marcia regolare, proveniva il ragazzo in motorino che è stato preso in pieno dall'auto. Gli uomini della Squadra Infortunistica della Polizia Municipale di Torino sono a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Incidente in corso Duca degli Abruzzi (© Lorenzo Ciravegna )