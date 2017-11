Sala giochi senza autorizzazione, multe per decine di migliaia di euro vicino al Parco Dora

TORINO - La sala giochi era regolarmente in funzione anche se mancava l’autorizzazione comunale. Plizia municipale e guardia di finanza lo hanno scoperto eseguendo un controllo amministrativo nella sede adiacente al centro commerciale in zona Parco Dora. Al gestore è stata contestata la mancanza di autorizzazione in violazione all’articolo 86 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza. Inoltre sono state riscontate altre irregolarità che hanno portato a un ammontare totale di alcune decina di migliaia di euro di sanzioni.