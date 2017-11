Grave incendio nella notte a Moncalieri, otto mezzi pesanti distrutti dalle fiamme

MONCALIERI - Fiamme nella notte a Moncalieri all’interno di un deposito tra strada Mongina e strada Del Cervo. Otto mezzi pesanti sono andati distrutti da un grave incendio scoppiato intorno alle 4.30. I camion si trovavano l’uno di fianco all’altro nel piazzale recintato.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno spento, non senza fatica e dopo quasi tre ore, le fiamme. Quanto all’origine dell’incendio, per il momento i pompieri stanno vagliando qualsiasi ipotesi, compresa quella del dolo. Oltre al danneggiamento dei mezzi pesanti, non si sono registrate persone ferite o intossicate.