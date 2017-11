Domenica senza abusivi in via Garibaldi: sequestrati centinaia di capi contraffatti 

TORINO - Tante persone in via Garibaldi domenica 12 novembre e non sono mancati neppure i controlli degli agenti del Nucleo Mirati della Polizia Municipale Torino. Accompagnati dall'unità cinofila, i vigili hanno effettuato 5 sequestri giudiziari per centinaia di capi contraffatti e alle 3 del pomeriggio non si vedeva neppure un ambulante in tutta la lunga via pedonale del centro e neppure sotto i portici di piazza Castello e via Po.

ABUSIVI - Gli uomini della municipale non sono nuovi a questo tipo di controlli ma è proprio l'assessore comunale con delega alla Sicurezza, Roberto Finardi, a rassicurare sull'intenzione di rendere questo tipo di operazioni più organiche e sistematiche, di modo da scongiurare il pericolo abusivismo, sia per i commercianti onesti che per i cittadini che si vedevano assediati dai venditori abusivi.