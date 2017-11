Disperso sul Moncenisio: violenta bufera di neve ostacola i soccorsi

TORINO - Dalla serata di ieri, domenica 12 ottobre, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS Piemonte) sta coordinando una difficile operazione di ricerca nella zona del Colle del Moncenisio in Provincia di Torino. Un escursionista è disperso in un'area non facilmente circoscrivibile con condizioni climatiche pessime a causa di una bufera di neve e vento che sta imperversando. Fino alle 4 della mattina una prima squadra ha perlustrato la zona individuando l’automobile del disperso. Da questa mattina circa 15 tecnici del CNSAS Piemonte hanno ripreso le ricerche con la collaborazione del PGHM Francese (Pelotons de Gendarmerie de Haute Montagne).

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++