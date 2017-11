Tram contro macchina, lo scontro in corso San Maurizio

TORINO - Erano circa le 19 di oggi, lunedì 13 novembre, quando un tram Gtt della linea 16 ha colpito si è scontrato con una macchina in corso San Maurizio, all’incrocio con via Buniva. Fortunatamente non ci sono stati feriti, solo un grande spavento per chi era a bordo del mezzo e per l’automobilista. Non sono ancora chiare le dinamiche del sinistro. Gli uomini della polizia municipale di Torino sono attualmente sul posto per effettuare i rilievi del caso è per ricostruire quanto accaduto.