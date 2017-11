Metro ferma tra Porta Nuova e Lingotto: liti e spintoni per salire sui bus sostitutivi

TORINO - Amara sorpresa per i tanti torinesi che di prima mattina si recano a scuola o a lavoro con la metropolitana: questa mattina, intorno alle 07:00, la metropolitana è stata infatti chiusa tra la stazione di Porta Nuova e la stazione Lingotto. Il motivo? Problemi informatici alla stazione Lingotto. Numerosi i disagi agli utenti, costretti a prendere i bus sostitutivi messi a disposizione da Gtt per spostarsi.

BUS SOSTITUTIVI - Proprio i bus tra l’altro sono stati la causa di alcuni diverbi nati alle fermate dei pullman tra le persone in attesa di andare a lavoro. «Passa un bus ogni mezz’ora, la gente litiga per salirci sopra. Impossibile prendere un mezzo in queste condizioni, io ho preferito recarmi da Lingotto a Porta Nuova a piedi» è il commento di Luigi, un nostro lettore. Alcuni utenti ci hanno segnalato animi piuttosto accesi alle fermate, degenerati in attacchi verbali e qualche spintone. La situazione è tornata alla normalità solo alle 08:45, dopo quasi due ore di disagi. Risveglio agitato per i torinesi, il blocco della metropolitana manda in tilt il trasporto pubblico.