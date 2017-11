Ladro in azione al centro commerciale Parco Dora: beccato, si scaglia contro gli agenti

TORINO - Giornata movimentata al centro commerciale Parco Dora di via Livorno: un giovane italiano di 23 anni è stato sorpreso da una guardia di vigilanza mentre tentava di rubare un paio di auricolari da alcuni scaffali. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, il ladro è andato in escandescenza e ha provato a scappare spintonando i poliziotti: un tentativo vano, perché gli agenti sono riusciti a renderlo inoffensivo e ad arrestarlo.

ARRESTI ED ESPULSIONI - Poco prima invece, gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia, coadiuvati dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno intercettato a Porta Palazzo lo scambio di droga tra due cittadini marocchini e un noto tossicodipendente italiano: il controllo dei due cittadini magherebini ha portato al rinvenimento di 37grammi di hashish. I due spacciatori, di 30 e 32 anni, sono stati tratti arresto per spaccio. In corso Principe Oddone invece, sono stati fermati quattro cittadini senegalesi privi di documenti: accompagnati in Questura, tre di essi, d’età compresa tra 20 e 25 anni, sono risultati pluripregiudicati e destinatari di divieto di dimora in Italia. Per questo motivo, i tre soggetti sono stati espulsi dal territorio nazionale.