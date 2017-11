Eventi a Torino, ecco cosa fare mercoledì 15 novembre

TORINO – Dalla grande musica, alla storia. Dal cinema al teatro. Ecco qualche consiglio per godersi al meglio il mercoledì torinese.

Paola Turci al Teatro Colosseo

Dopo il successo del tour estivo, Paola Turci torna sul palco dei teatri più importanti d'Italia con «Il secondo cuore» tour. Questa nuova avventura live segue una stagione ricca di soddisfazioni e riconoscimenti per la cantautrice romana, tra cui la recente partecipazione come giurata d'eccezione a Venezia74 per Soundtrack Stars Award, che premia la migliore colonna sonora tra quella dei film in concorso. Al Teatro Colosseo, alle 21, Paola Turci presenterà con la sua grinta ed eleganza le canzoni più conosciute e apprezzate che l'hanno resa una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano, insieme ai nuovi brani de «Il secondo cuore». Per informazioni: teatrocolosseo.it.

I banchetti che hanno fatto storia

Al Mao – Museo d'Arte Orientale, alle 18, il primo appuntamento del ciclo «Sovrani Piaceri. Banchetti, delizie e svaghi delle Corti Orientali», verrà ripercorsa la storia del Medio Oriente contemporaneo tra Palazzi reali e presidenziali, portate succulente e aneddoti. Per l’occasione saranno mostrati esemplari unici provenienti dai servizi esclusivi ordinati dal Re dell'Arabia Saudita, l'Emiro del Kuwait, il Sultano dell'Oman, il Sultano del Brunei, l'Ex-Re d'Egitto e l'ultimo Shah dell'Iran e posate provenienti dal servizio personale di Saddam Hussein (la conferenza sarà preceduta da una breve visita nella galleria islamica alle 17.30).

Musica live

Al Blah Blah (via Po, 30), il live dei «Qui» (Usa, Idiosyncratic punk/noise duo) con Trevor Dunn, bassista (Mr Bungle, Fantomas). «Qui» è un gruppo rock formatosi nel 2000 a Los Angeles da Paul Christensen (batteria / voce) e Matt Cronk (chitarra / voce). Una combinazione di punk , rumore e rock sperimentale, pubblicarono il loro primo album full-length «Baby Kisses» nel 2003. Nel 2006, dopo aver eseguito una serie di concerti con un cantante ospite, David Yow (ex Scratch Acid , The Jesus Lizard) si unì alla band come vocalist, e presentarono nel 2007 l'album «Love Miracle», pubblicato da Ipecac Recording (etichetta di Mike Patton). All'inizio del 2008, Yow è stato ricoverato in ospedale con un polmone perforato dopo uno spettacolo a Pittsburgh . Dal 2013, David Yow non è più nella band e nel 2014 i «Qui» hanno pubblicato il disco «Life,Water, Living» sempre per Ipecac Recording. Sfornano nel 2015 e 2016, parecchi singoli, ultimo lavoro un vinile (marbled pink) uscito quest'anno su Geertruida.

Teatro

Al via la rassegna «Concentrica 2017» del Teatro della Caduta, che partirà dall'Ex Birrificio Metzger con lo spettacolo «Drammatica Elementare» alle 21. Sappiamo leggere, scrivere, far di conto. Siamo intelligenti ma non ci applichiamo. Siamo espulsi da ogni scuola di ordine e grado. Siamo stati traditi da chi ci doveva tutelare, come Hansel e Gretel. Dopo questo rifiuto abbiamo trovato un altro posto dove studiare e l’abbiamo distrutto come fosse marzapane. I fratelli Marta e Diego Dalla Via sono una piccola impresa famigliare che costruisce storie. Dopo aver sviluppato parallelamente una serie di esperienze formative, professionali e umane, decidono di unire la propria voce in un percorso artistico comune. Nel farlo, accettano la sfida di abitare e lavorare a Tonezza del Cimone, il paese sulle montagne vicentine dove sono nati. Sono da sempre supportati da Roberto Di Fresco che si occupa di illuminare e musicare tutte le creazioni della piccola compagnia. Da sempre interessati all’interdipendenza tra lessico ed economie dei luoghi, nel 2016 portano in scena il loro personalissimo abecedario di «Drammatica Elementare». Lo spettacolo fa parte delle quattordici realtà, fra compagnie e autori, che compongono il sistema di spettacoli di «Concentrica 2017»: al centro Torino, con appuntamenti che coinvolgono cinque spazi cittadini, e in giro un circuito orbitante di otto luoghi teatrali, tra Piemonte e Liguria. Per info e prenotazioni: prenota@rassegnaconcentrica.net, 011 5781467.

Cinema

Al Cinema Massimo, alle 20.15, il team che già cura, organizza e promuove il Banff Mountain Film Festival World Tour in Italia da oltre 5 anni, con 30 serate in 25 città nel 2017, promuove una nuova rassegna dedicata al tema dell'avventura in ambiente acquatico. Ocean Film Festival World Tour è il titolo di questo nuovo programma che propone una selezione di filmati, tra corto e medio metraggi, scelti di concerto con l’Ocean Film Festival Australia. La nuova rassegna sarà presentata per la prima volta in Italia con 5 serate in 5 città italiane: uno spettacolo di oltre due ore in cui i protagonisti vivono incredibili avventure sotto e sopra le acque dei mari e degli oceani.