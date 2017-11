«Un supermarket per riqualificare la periferia?», polemiche per il nuovo Lidl in via Bologna

TORINO - Supermercati, periferie, riqualificazioni e polemiche. Un nuovo supermercato Lidl è in arrivo in via Bologna, all’angolo tra via Pacini, via Quittengo e via Ristori. Novità importante in Circoscrizione 6, dove nei prossimi mesi sorgerà un discount Lidl di 1291 metri quadri: si tratta di un progetto di due piani, destinato a prendere il posto dell’edificio che ospitava l’azienda «Gruppo Bodino» che verrà abbattuto.

LE POLEMICHE - Il progetto consiste in un fabbricato di due piani in superficie: al pian terreno verrà realizzato un parcheggio di 77 posti auto, mentre al primo piano sorgeranno i locali adibiti all’attività commerciale. Con questo intervento, la Città di Torino incasserà circa 700.000 euro, comprensivi degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Il nuovo supermercato ha generato polemiche tra l’amministrazione pentastellata e la minoranza: l’accusa principale è quella di voler riqualificare le periferie costruendo supermercati, smentendo di fatto quanto affermato dal Movimento 5 Stelle in campagna elettorale. Antonino Iaria, consigliere del M5S, spiega: «Abbiamo fatto delle scelte per non tagliare sul sociale, per salvare Gtt e garantire i servizi scolastici». Insomma, un boccone difficile da digerire ma necessario per il bene della città.

QUESTIONE AMBIENTE - Quel che è certo è che l’impatto del supermercato sul territorio sarà mitigato dalla presenza del verde: la copertura dell’edificio verrà sistemata con la presenza di sette vasconi adibiti a orti e vegetazione, assegnati ad associazioni del territorio. Per quanto riguarda la restante parte della copertura, verranno installati pannelli fotovoltaici. Davanti al Lidl invece sarà costruito un parcheggio per 39 automobili.