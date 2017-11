Disperso da giorni in mezzo a una bufera di neve, continuano le ricerche sul Moncenisio 

TORINO - Proseguono da ieri le ricerche dell’uomo di 38 anni residente a Mattie (TO) disperso nella zona del Colle del Moncenisio dalla notte di domenica 12 novembre scorso. Oltre un centinaio di persone di CNSAS Piemonte, Sagf, Vvf, PGHM, Polizia francese e CRI stanno battendo i versanti e percorrendo la montagna nella speranza di ritrovare l’uomo.

DISPERSO - L'area in cui l'uomo è attualmente disperso non è facilmente circoscrivibile, a causa delle pessime condizioni meteo di questi ultimi giorni. Perlustrando la zona è stata individuata l’automobile del disperso ma di lui, per il momento ancora nessuna traccia.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO++