Ciclista travolta in via Servais: è grave al Martini, la municipale cerca testimoni

TORINO - Grave incidente nella serata di ieri in via Servais, all’angolo con via Salbertrand. Intorno alle ore 19 una vettura, una Dacia Sandero, che stava percorrendo via Servais da via Pietro Cossa verso corso Lecce, ha travolto una ciclista dopo aver svoltato a destra in via Salbertrand mentre questa si stava accingendo ad attraversare la carreggiata utilizzando le strisce pedonali. La conducente della bicicletta, cittadina romena di 36 anni, è finita a terra.

Immediato il soccorso dell’automobilista, rimasto accanto alla donna fino all’arrivo della polizia municipale e di un’ambulanza che l’ha trasportata all’ospedale Martini dove i medici si sono riservati la prognosi. Per meglio stabilire la dinamica di quanto avvenuto, la municipale è alla ricerca di testimoni.