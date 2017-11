Nottata di controlli della municipale, tra le tante multe sequestrata anche una vettura

TORINO - Nottata di controlli di sicurezza stradaòe in zona piazza Bernini e in corso Regina Margherita. La polizia municipale ha sottoposto ad alcol test 25 conducenti e nessuno di questi è risultato positivo. Le sanzioni però non sono mancate: in totale sono stati redatti 31 verbali per violazioni del Codice della Strada come passaggio con semaforo rosso, mancato uso delle cinture di sicurezza, guida con l’utilizzo del cellulare o revisione scaduta. Un veicolo inoltre è stato posto sotto sequestro per assicurazione scaduta.