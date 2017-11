Violento incidente alle porte di Torino: auto si ribalta, due automobilisti in codice giallo

NICHELINO - Violentissimo incidente stradale nella zona industriale di Nichelino all’incrocio tra via Bixio e via Catalafimi. Una Volkswagen Touran condotta da un uomo di 47 anni residente a Collegno, impiegato in una ditta della zona, e una Alfa Romeo Mito guidata da un operaio di 22 anni, si sono scontrate forse per una mancata precedenza. L’impatto è stato così violento da provocare io ribaltamento del Touran con l’automobilista parzialmente sbalzato fuori dal veicolo. Questo è rimasto incastrato nella portiera ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per poterlo liberare. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale Cto con codice giallo.