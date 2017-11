L’annuncio di Appendino: «Il prossimo anno, nel 2018, sarà bandito un concorso per vigili urbani»

TORINO - Questa mattina la sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha annunciato che il prossimo anno, nel 2018, sarà bandito un concorso per i vigili urbani. Lo ha detto durante la festa per i 226 anni della polizia municipale festeggiati al Teatro Carignano: «Abbiamo scelto il piano di rientro proprio per questo, per darci la possibilità di rafforzare il corpo dei vigili», sottolineando poi che «l’organico è una priorità, soprattutto in un momento in cui la sicurezza è tra i temi caldi, che generano più preoccupazione». Per la prima cittadina i «civich» sono un punto di riferimento per tutti i torinesi. Ed è per questo che i cittadini «devono potersi fidare a 360 gradi»

IL NUOVO COMANDANTE - A proposito di feste, oggi in parte è stata anche quella di Emiliano Bezzon, 53 anni, il nuovo comandante della polizia municipale di Torino. «Sono orgoglioso di iniziare questa nuova avventura ambiziosa e importante», ha detto prendendo la parola, «con uomini e donne valorosi, che sono davvero al servizio della città». Negli ultimi anni il nuovo numero uno di via Bologna ha diretto la polizia locale di Varese.