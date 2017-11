Cresce l’attesa per il nuovo Lego Store in centro, i bambini scalpitano in vista del Natale

TORINO - Già ad agosto si sapeva che a Torino avrebbe aperto un Lego Store, dopo l’apertura di un anno fa al centro commerciale Shopville Le Gru che però, per onor di cronaca, è nel comune di Grugliasco. La location scelta è di quelle importanti, infatti i cartelli «coming soon» sono apparsi sulle vetrine in piazza Carlo Felice, all’angolo con via Roma, che piano piano stanno tornando a vivere.

Una zona di Torino molto esclusiva per un negozio che aprirà prima di Natale perché, neanche a dirlo, si propone da subito di diventare un punto di riferimento per i regali dei bambini. La data non è ancora stata svelata, prima di aprire i battenti tutto deve essere perfetto anche perché, se si guarda indietro all’inaugurazione del Lego Store de Le Gru, ci si ricorda quanta gente era presente e la lunga fila prima di entrare.

Intanto aumenta la curiosità di sapere come sarà il nuovo Lego Store. Per il momento l’unica cosa che si può fare è guardare le vetrate gialle con il notissimo logo della ditta danese che da quasi 90 anni produce i mattoncini colorati più famosi al mondo. Tra qualche settimana però sarà tutto diverso.