A Torino largo ai giovani, nelle nomine per le società partecipate spazio ai più «piccoli»

TORINO - La Giunta della sindaca Chiara Appendino ha deciso: largo ai giovani. E’ questo il punto cruciale della delibera che modifica il Regolamento Nomine della Città di Torino che è stata presentata oggi dal presidente del Consiglio comunale Fabio Versaci, dal consigliere del Movimento 5 Stelle Federico Mensio e dalla prima cittadina. Sei i punti su cui si è focalizzata l’attenzione e che hanno meritato, secondo i grillini, una modifica. «Questa delibera si porta dietro un lavoro lungo», ha sottolineato Appendino, «ha innanzitutto una grandissima valenza politica perché rispondiamo a un impegno elettorale con il ‘semestre bianco’ e dell’altro aumentiamo la trasparenza e la partecipazione con delle audizioni pubbliche».

LARGO AI GIOVANI - Dicevamo che sono sei i punti toccati dalla delibera del Movimento 5 Stelle e dall’amministrazione. «Abbiamo messo mano al Regolamento per dare a tutti la possibilità di partecipare e poi perché vogliamo valorizzare i giovani». Ecco appunto i giovani. Uno dei punti spiegati dal consigliere Mensio riguarda proprio loro: «Tra le principali novità c’è quella che abbiamo chiamato la ‘rappresentanza dei giovani’». Se in un ente in cui partecipa il Comune di Torino arrivano più curriculum e si individuano come idonei due o più candidati che hanno la stessa anzianità professionale ed esperienza, verrà scelto il più giovane di età. «Credo che si debba scommettere sui giovani e bisogna far sì che siano parte attiva», ha ribadito Appendino, «noi ci stiamo provando e speriamo comunque che rientri in un Regolamento che rimarrà alla comunità».

SEMESTRE BIANCO - Questo è un tema di cui si era parlato già in campagna elettorale, il «semestre bianco». Questo prevede che dopo quattro anni e sei mesi dall’inizio del mandato di un’amministrazione questa non possa più fare nomine, a meno che non siano necessarie come nel caso di quelle previste dalla legge o da uno statuto.

GLI ALTRI PUNTI - Si parla sempre di nomine e mandati. Una delle modifiche riguarda il numero di mandati che, secondo quanto messo nero su bianco, potranno essere un massimo di due nello stesso ente, anche non consecutivi. Così come, altra modifica, di un massimo di due nomine in altrettanti enti contemporaneamente. Non di più. Per quanto riguarda la trasparenza c’è una novità che coincide con l’audizione pubblica dei candidati per le nomine in enti con un bilancio superiore ai 250mila euro che da facoltativa, anzi a richiesta, diventa obbligatoria. A fare l’audizione è la conferenza dei capigruppo con la possibilità per il pubblico di fare domande da inviare almeno due giorni prima per evitare che siano fatte le stesse. Ancora: istituzione di una commissione che fa una istruttoria delle candidature pervenute. Vede se ci sono problemi con le candidature per poi trasmettere al sindaco l’elenco degli idonei. A parità di curriculum, come si diceva prima, e di esperienza si preferisce il candidato più giovane.