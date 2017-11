Via le transenne da piazza San Carlo: presto riutilizzabile il parcheggio interrato

TORINO - Via le transenne da piazza San Carlo, simbolo della tragica notte del 3 giugno: è questa la richiesta del Comune all’Autorità giudiziaria. Dopo il dolore e lo sdegno un piccolo passo verso la normalità, dovuto anche alla pressione dei commercianti e dei residenti. L’indagine su quanto avvenuto durante la finale di Champions League è ancora in corso, pertanto le tempistiche sono strettamente connesse alle esigenze degli inquirenti.

LA SITUAZIONE - Quel che è certo è che oltre 5 mesi dopo la notte costata la vita a Erika Pioletti e che ha causato 1526 feriti (alcuni con danni permanenti), la verità non è ancora emersa. Le risposte però potrebbero non essere nell’area contigua alla rampa di accesso al parcheggio interrato, pertanto la situazione potrebbe sbloccarsi a breve su pressione del Comune di Torino. Fino a ora sia Aci che Gtt non avevano richiesto di tornare in possesso dell’area, cosa fatta invece dall’assessore ai Trasporti Maria Lapietra. Una volta arrivato il via libera dai magistrati, l’area verrà pulita e i 70 parcheggi sotterranei torneranno a disposizione dei cittadini.