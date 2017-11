«Che fine ha fatto il car sharing in provincia?», la risposta di Enjoy e Car2Go 

TORINO - Con un bando di agosto il Comune di Torino intendeva dare una bella rinfrescata al servizio di car sharing, estendendolo alla periferia e ai comuni della cintura. Erano diciotto i centri che, a partire da novembre, sarebbero stati interessati dall'estensione del servizio. Il bando comunale mirava proprio a trovare dei soggetti privati interessanti alla gestione del servizio per i prossimi tre anni, coinvolgendo quei comuni che in passato si erano detti interessanti. Vale a dire: Baldissero, Beinasco, Candiolo, Ciriè, Collegno, Druento, Grugliasco, La Loggia, Leinì, Nichelino, None, Pino Torinese, Piossasco, Rivalta, Rivoli, San Mauro, Santena, Vinovo. In tanti si chiedono che fine abbia fatto quel progetto.

CAR SHARING - Oggi a Torino la fanno da padrona nel panorama del car sharing torinese Car2Go e Enjoy che però non coprono tutta l'area della cintura. Rispondendo al bando cittadino i due non sarebbero obbligati a servire tutti i comuni in lista ma, se estenderanno il servizio ad almeno cinque di essi avranno uno sconto del 5% sul canone (del 10%, con dieci comuni). La doccia fredda dal Comune: «Comunichiamo con rammarico che nessuno dei (Car2Go e Enjoy) due ha indicato di voler offrire questo il servizio».